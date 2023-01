Nach Angaben des Spanischen Verbandes für Tropische Früchte könnte die Ernte, die in diesem Jahr aus Früchten kleinerer Größen bestehen wird, bei zwischen 50.000 und 60.000 Tonnen liegen, berichtet Revistamercados.com. Bildquelle: Shutterstock.com Die Avocado-Produktion wird im Vergleich zu dem Vorjahr um mindestens 25 % zurückgehen, was sich in einer...

