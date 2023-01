Wenn wir in der Schweiz keine Küken mehr töten, nur um sie ins Ausland zu verfrachten oder direkt weibliche Küken zu importieren, tun wir den Tieren einen Bärendienst.Schlecht, schlechter, gut gemeint, könnte eine Zwischenbilanz des nun einjährigen Verbots des Kükentötens in Deutschland lauten. Damals als Meilenstein des Tierschutzes bejubelt, hat es auch mich inspiriert, vom Bund ein Verbot des Kükentötens in der Schweiz zu fordern. Was in Deutschland möglich ist, müsste in der Schweiz, dem Land des viel zitierten besten Tierschutzgesetzes der Welt...

Den vollständigen Artikel lesen ...