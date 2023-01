in den letzten Wochen war Mehrfamilienhäusern eine rückläufige Zahlungsbereitschaft zu erkennen. Bei Einfamilienhäusern bleibt die Nachfrage indes robust.Zürich - Am Schweizer Immobilienmarkt gibt es erste Anzeichen für eine Reaktion auf die Zinswende. In den Daten zum vierten Quartal zeigt sich dieser Trend zwar noch nicht, aktuelle Daten legen aber wohl erste Preiskorrekturen nahe. Es sei gerade in den letzten Wochen bei Mehrfamilienhäusern eine rückläufige Zahlungsbereitschaft zu erkennen, schreibt das Immobilienberatungsunternehmen IAZI in...

Den vollständigen Artikel lesen ...