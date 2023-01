Der SMI gewinnt gegen 9.15 Uhr 0,44 Prozent auf 11'337,56 Punkte hinzu.Zürich - Auch zu Wochenschluss geht es am Schweizer Aktienmarkt aufwärts. Der Leitindex SMI überschreitet damit einmal mehr die 11'300er Marke, die er bereits an den vorangegangenen zwei Handelstagen immer wieder passiert hatte. Auch charttechnisch stehen die Zeichen aktuell nicht schlecht, nachdem der Leitindex am Vorabend erstmals seit Juni oberhalb des Hochs vom Februar 2020 geschlossen hatte.

