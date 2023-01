FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS CAPRICORN ENERGY PRICE TARGET TO 238 (242) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 63 (68) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 32 (20) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 165 (155) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RATHBONES PRICE TARGET TO 1950 (1700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3750 (3500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG REINITIATES PENDRAGON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 35 PENCE - BERNSTEIN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 1700 (1500) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 1700 (1500) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 2985 (2700) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 150 (125) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 135 (130) PENCE - 'OUTPERFORM' - DAVY RAISES WIZZ AIR TO 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1070 (1020) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1070 (1000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PENNON GROUP TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 870 (880) P - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1950 (1900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 145 (130) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS KEYWORDS STUDIOS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2750 (2900) PENCE - JPMORGAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 115 (100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS DIALIGHT TO 'HOLD' - SOCGEN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 1180 (1072) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 140 (118) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3150 (2790) PENCE - 'HOLD' - STIFEL CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 7700 (8100) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS HALEON PRICE TARGET TO 400 (410) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS IAG TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 180 (165) PENCE - UBS CUTS JUPITER FUND TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 118 (96) PENCE - UBS CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1220 (1230) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 7500 (7800) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3050 (3170) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3750 (3505) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3200 (2360) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3200 (2360) PENCE - 'NEUTRAL'



