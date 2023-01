Die Zertifizierung von PV-Anlagen ab 135 kW Spitzenleistung dauert teils mehrere Monate. Das Start-up Nue will diesen Prozess beschleunigen. Die Berliner Nue GmbH (gesprochen "Nu:i") hat eine Webplattform namens Certflow aufgesetzt, um die Zertifizierung von Photovoltaik-Anlagen schnell und digital abzuwickeln. Sie richtet sich vor allem an PV-Projekte in Industrie und Gewerbe.Die Idee ist aus dem Venture Builder Enpulse hervorgegangen, einer 100-Prozent Tochter der EnBW. Enpulse will nun auch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...