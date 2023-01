Analysten hatten sich von den verwalteten Vermögen (AuM) sowie den Kapitalzusagen mehr erhofft und auch der Blick in die Zukunft überzeugte nicht.Zürich - Die Aktien von Partners Group stehen am Freitag nach einem durchwachsenen Zwischenbericht kräftig unter Druck. Analysten hatten sich von den verwalteten Vermögen (AuM) sowie den Kapitalzusagen mehr erhofft und auch der Blick in die Zukunft überzeugte nicht. Gegen 11.30 Uhr notieren die Titel um 4,2 Prozent im Minus auf 853,80 Franken und sind damit klares Schlusslicht im SMI.

Den vollständigen Artikel lesen ...