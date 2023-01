Zum 60. Jahrestag der prestigeträchtigen Auszeichnung landete der Jeep vor dem VW ID.Buzz und dem Nissan Ariya.Brüssel - Der neue vollelektrische Jeep Avenger ist mit dem prestigeträchtigen Preis «Car of the Year for Europe» ausgezeichnet worden. In seinem 60. Jahr wurde der hoch angesehene Preis in diesem Jahr von einer Jury aus 57 Journalisten aus ganz Europa vergeben. Der kleine vollelektrische Crossover setzte sich gegen den Volkswagen ID.Buzz und den Nissan Ariya durch. Zu den weiteren Finalisten...

Den vollständigen Artikel lesen ...