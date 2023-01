Der Arbeitskampf zwischen der Swiss und ihren Piloten ist beigelegt. 87,4% der Aeropers-Mitglieder stimmen dem neuen GAV zu.Zürich - Der Arbeitskampf zwischen der Swiss und ihren Piloten ist beigelegt: Die Mitglieder des Pilotenverbands Aeropers haben den neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) mit grosser Mehrheit angenommen. Konkret stimmten 87,4 Prozent der Aeropers-Mitglieder dem neuen GAV zu, wie der Pilotenverband am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Der Gesamtarbeitsvertrag tritt rückwirkend auf Anfang Januar in...

