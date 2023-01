Ehrengast Bundesrätin Karin Keller-Suter betonte in ihrer Keynote, dass Freiheit und Verantwortung zwei Seiten der gleichen Medaille sind.Bern - In Klosters findet die 73. Gewerbliche Winterkonferenz des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv zum Thema «Mehr Politik für KMU» statt. Ehrengast Bundesrätin Karin Keller-Suter betonte in ihrer Keynote, dass Freiheit und Verantwortung zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Die Bundesrätin wählte für ihre Keynote ein Thema, das nach ihren eigenen Worten Gewerbetreibende sehr direkt betreffe...

