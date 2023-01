Mit einem Kursplus von rund 29 Prozent ist Zalando ISIN: DE000ZAL1111 fulminant ins neue Jahr gestartet. Für uns kommt die starke Kursentwicklung nicht überraschend. Wir hatten am 31. Dezember in unserer Stellungnahme geschrieben: "Der Chart zeigt deutlich, dass es seit dem Mehrjahrestief Ende September mit einem Kurs von 19,18 Euro unter hohen Schwankungen nach oben geht. Der Kurs notiert in Nähe eines wichtigen Widerstands, wird dieser genommen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...