London - Großbritannien schickt schwere Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 an die Ukraine. Damit solle das Land im Krieg gegen Russland gestärkt werden, sagte Premierminister Rishi Sunak am Samstag.



Er habe dies dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat zugesagt. Dazu gebe es Ausrüstung und zusätzliche Artilleriesysteme. Der Schritt zeige "das Bestreben Großbritanniens, die Unterstützung zu intensivieren", hieß es aus der Downing Street. Laut eines Berichts der BBC geht es vorerst um etwa ein Dutzend Panzer.



Selenskyj sagte, die Entscheidung, Panzer zu schicken, stärke die Ukraine "nicht nur auf dem Schlachtfeld", sondern sende auch "das richtige Signal an andere Partner". Die Unterstützung Großbritanniens sei von Anfang an stark gewesen. Erst am Samstag hatte es wieder Meldungen über eine Reihe von Raketenangriffen an verschiedenen Orten in der Ukraine gegeben. Betroffen waren auch die Region Charkiw im Osten und das sonst seltener in Mitleidenschaft gezogene Lemberg im Westen des Landes.



Fünf Menschen sollen dabei ums Leben gekommen und mindestens 15 weitere verletzt worden sein. Die Ukraine teilte indes mit, weiter die Kontrolle über Soledar zu haben. Russland hatte zuvor gemeldet, die Stadt eingenommen zu haben - was ein seltener Erfolg für Moskau wäre.

