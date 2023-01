"Beim luxemburgischen Immobilienunternehmen, dass sich auf Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland und den Niederlanden spezialisiert hat, bietet sich eine rein auf die Charttechnik bezogene Trading-Chance an. Wenn man sich den Chart anschaut, zeigt sich im kurzfristigen Bereich ein schöner Aufwärtstrend und nach fünf Tagesgewinnen in Folge ist das Papier auf einem guten Weg ein massives Kaufsignal zu generieren. Wird der hartnäckige Widerstandsbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...