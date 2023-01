Am 08. Januar hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps auf eine Trading-Chance mit ZHIHU ISIN: US98955N1081 hingewiesen. In unserer Stellungnahme hatten wir geschrieben: "Der Aktienkurs der chinesischen Social-Media-Plattform stürzte in mehr als 15 Monaten um etwa 90% auf unter 0,90 USD ab. Im November gelang die Wende nach oben und bis Freitag kletterte der Aktienkurs auf 1,87 USD. Mit dem Anstieg über die 200-Tage-Linie hat die Aktie am Mittwoch ein ...

