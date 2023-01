Der Verein "the Boardroom", unter dessen Dach sich karriereorientierte Frauen treffen, miteinander diskutieren, voneinander lernen und einander unterstützen können, bietet die einmalige Chance, sich ein Netzwerk zu erarbeiten.Zug - Frauen stehen immer häufiger zurecht an der Spitze selbst grösster Konzerne. Dennoch bleibt hinsichtlich der Geschlechtergleichheit in Vorstandsetagen noch viel zu tun, denn viel zu oft agieren Frauen als "Onlys" in den Führungsgremien der Unternehmen. Institutionen wie der von Diana Markaki-Bartholdi gegründete Verein "the Boardroom" und Events wie die von Shelly Zalis ins Leben gerufene...

Den vollständigen Artikel lesen ...