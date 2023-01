Frankfurt/Main - Der DAX hat seine anfänglichen Gewinne am Montagmittag gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.120 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag. An der Spitze der Kursliste standen am Mittag die Aktien von Covestro, FMC und Sartorius. Einige Werte ließen auch entgegen dem Trend nach - am stärksten die Hannover Rück, die Porsche AG und Airbus. Der Gaspreis sank unterdessen auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember 2021: Eine Megawattstunde zur Lieferung im Februar kostete rund 58 Euro und damit elf Prozent weniger als am Vortag.



Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 10 bis 12 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

