Hier ist, was Sie am Montag, den 16. Januar wissen sollten: Der US-Dollar erlebt einen negativen Start in die neue Woche, da die Risikostimmung bisher im grünen Bereich bleibt. Der US-Dollar konsolidiert sich bei etwa 102,00 gegenüber seinen Hauptkonkurrenten, nachdem er zuvor im asiatischen Handel am Montag ein Siebenmonatstief bei 101,77 erreicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...