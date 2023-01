Das Pfund Sterling ist in diesem Jahr bisher eher in den Hintergrund getreten. Die Ökonomen von ING glauben, dass das Paar EUR/GBP seinen Aufwärtstrend in Richtung 0,89 fortsetzen könnte. Die Daten aus Großbritannien werden diese Woche entscheidend sein "Eine Verschärfung der Geldpolitik um 95 Basispunkte ist nun bis August dieses Jahres eingepreist. ...

