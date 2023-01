Das Euro-Franken-Paar hat sich stabil über Parität etabliert. Aktuell geht das Paar zu Kurse von 1,0032 um. Der US-Dollar kostet zeitgleich 0,9265 Franken.Frankfurt - Der Euro hat sich am Montag etwas von seinem mehrmonatigen Höchststand zum US-Dollar entfernt. In der Nacht auf Montag war die Gemeinschaftswährung mit 1,0874 US-Dollar auf das höchste Niveau seit April 2022 gestiegen. Auf ähnliche Höchststände war der Euro bereits vergangene Woche geklettert. Am Vormittag fiel der Euro zunächst bis auf rund 1,08 Dollar zurück. Aktuell geht er zu 1...

