Die amerikanischen Börsen bleiben am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.New York - Die amerikanischen Börsen bleiben am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Der Martin Luther King Day ist ein Gedenk- und Feiertag für den im Jahre 1968 ermordeten Martin Luther King, der seit 1986 am dritten Montag im Januar begangen wird. NYSE NASDAQ Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google...

