Der Leitindex rückt am Montag um 1,29 Prozent auf 11'435,99 Punkte vor.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit kräftigen Avancen in die neue Börsenwoche gestartet und setzte somit die seit Jahresbeginn anhaltende Aufwärtsbewegung fort. Dabei hat der Leitindex SMI die Marke von 11'400 Punkte zurückerobert. Auf dem Niveau hatte er zuletzt Anfang Juni notiert, ehe er von Inflations- und Zinssorgen belastet im Herbst auf beinahe 10'000 Zähler abgerutscht war.

Den vollständigen Artikel lesen ...