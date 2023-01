Das war ein guter Tag für RuMaS-Abonnenten. Gleich vier laufende Empfehlungen belegten zum Handelsende auf Xetra die obersten Plätze im DAX 40. Tagesgewinner war Zalando mit plus 4,20 Prozent auf 44,38 Euro. Damit nähert sich der RuMaS Deutschland-Favorit 2023 immer mehr unserem am 31. Dezember genannten Kursziel von 50,00 Euro an. RuMaS-Leser liegen nach zwei Wochen bereits mit 25 Prozent Aktiengewinn vorn.Platz zwei mit einem Kursgewinn von 3,66 ...

