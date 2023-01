Die große Anzahl von Hass-Avocado-Anbauflächen in Peru und in anderen Ländern hat zu einem großen Angebot dieser Frucht geführt, wodurch die Preise gesunken sind; es wird empfohlen, den Anbau dieser Pflanze zu verlangsamen. In diesem Sinne empfahl der Präsident des Beratungsunternehmens Inform@cción, Fernando Cillóniz Benavides, eine Senkung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...