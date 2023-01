Thailand ist der weltweit größte Exporteur von frischer und konservierter Ananas mit einem Jahresumsatz von rund 577 Millionen USD, was einem Anteil von 32 % an dem Weltmarkt entspricht. Auf der 38. Konferenz der Genossenschaft der Ananaserzeuger in dem Bezirk Sam Roi Yod, in Prachuap Khiri Khan, kündigte ein Berater des Landwirtschaftsministers, Alongkorn Ponlaboo, für das...

Den vollständigen Artikel lesen ...