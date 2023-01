In Anbetracht der fortgeschrittenen Daten der CME Group für die Erdgas-Futures-Märkte setzte sich der Aufwärtstrend beim Open Interest am Freitag weiter fort, diesmal mit einem Anstieg um rund 9.200 Kontrakte. Das Volumen folgte diesem Trend und blieb nach einem Anstieg um mehr als 16.000 Kontrakte uneinheitlich. Erdgas peilt jetzt 3,00 $ an Die Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...