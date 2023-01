Am 08. Januar hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit der Deutschen Börse SIN: DE0005810055 präsentiert und einen Artikel dazu mit folgender Überschrift veröffentlicht: "Gute Einstiegschance bei der Deutsche Börse-Aktie?" Wir hatten auf den starken Kursrückgang und auf die Unterstützung hingewiesen, die bereits in der Vergangenheit gute Dienste geleistet hatte. Wie Sie an der Kursentwicklung sehen können, war unsere Einschätzung ...

