Am 10. Januar hatten wir zuletzt über Vonovia ISIN: DE000A1ML7J1 berichtet und konnten einen Volltreffer mit 50 Prozent Zertifikatgewinn verkünden. Heute können wir knapp 18 Prozent Aktiengewinn und 150 Prozent Zertifikatgewinn melden. Auch bei Aroundtown läuft es ganz gut. Bei Aroundtown ISIN: LU1673108939 hatten wir am vorletzten Sonntag in den RuMaS Trading-Tipps den Einstieg ab 2,60 Euro vorgeschlagen und das sind in sechs Handelstagen rund 15 ...

