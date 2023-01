Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag erneut uneinheitlich tendiert. Während es in Tokio nach oben ging, verzeichneten Hongkong und Südkorea Verluste.Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag erneut uneinheitlich tendiert. Während es in Tokio nach oben ging, verzeichneten Hongkong und Südkorea Verluste. Die Veränderungen bewegten sich zumeist im überschaubaren Bereich. Neue Wirtschaftsdaten aus China vermochten die Börsen des Landes nicht zu stützen. Nach offiziellen Angaben wuchs die...

