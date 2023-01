Der Schweizer Aktienmarkt gönnt sich am Dienstag zunächst eine Verschnaufpause. Seit Jahresbeginn hat der Leitindex SMI mit einem Plus von mehr als 6% einen starken Start erlebt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gönnt sich am Dienstag zunächst eine Verschnaufpause. Seit Jahresbeginn hat der Leitindex SMI mit einem Plus von mehr als 6 Prozent einen starken Start erlebt. Alleine zum (gestrigen) Wochenstart hat er um mehr als 1 Prozent dazugewonnen und dabei erstmals seit Sommer wieder die 11'400er Marke passiert. Händler sind sich einig, dass nach dem sehr schwungvollen...

