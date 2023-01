Unter dem Schneemangel in den Bergen leiden auch die hiesigen Sportgeschäfte. Bei Intersport Schweiz dürfte der Umsatz im vierten Quartal 2022 um 5 bis 7 Prozent unter dem Vorjahr ausgefallen sein.Bern - Unter dem Schneemangel in den Bergen leiden auch die hiesigen Sportgeschäfte. Bei Intersport Schweiz dürfte der Umsatz im vierten Quartal 2022 um 5 bis 7 Prozent unter dem Vorjahr ausgefallen sein, sagte Unternehmenschef Patrick Bundeli in einem Interview mit der NZZ (Dienstagausgabe). Auch die ersten Januartage seien nicht besser gewesen. Von den Umsatzeinbussen waren nicht alle Geschäfte...

Den vollständigen Artikel lesen ...