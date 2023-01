In Kürze werden Kunden auf ChatGPT zugreifen können, eine fein abgestimmte Version von GPT-3.5, die auf der Azure-KI-Infrastruktur trainiert wurde und Inferenzen durchführt.Zürich - In einem Azure blog post von Eric Boyd, CVP AI Platform, kündigte Microsoft heute die allgemeine Verfügbarkeit seines Azure OpenAI Service an, um mehr Unternehmen und Entwicklern Zugang zu den fortschrittlichsten KI-Modellen der Welt zu geben. Die Verfügbarkeit ist auf Kunden beschränkt, die die von Microsoft festgelegten und veröffentlichten Standards für verantwortungsvolle und ethische...

Den vollständigen Artikel lesen ...