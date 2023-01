FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS ALLIANCE PHARMA PRICE TARGET TO 105 (110) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 260 (330) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1930 (2000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS NCC GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 240 (260) PENCE - BERENBERG RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 380 (350) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS UNILEVER TO 'UNDERPERFORM' (MARKET-PERFORM) - PRICE TARGET 3500 PENCE - BERNSTEIN RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6500 (6100) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BOFA RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1230 (1145) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2000 (1840) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 3950 (3850) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS THG HOLDING PRICE TARGET TO 85 (95) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 1750 (1500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ASOS PRICE TARGET TO 750 (625) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS QUILTER TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 74 (83) PENCE - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1153 (1020) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS ALLIANCE PHARMA PRICE TARGET TO 82 (90) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 280 (310) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 260 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL STARTS SOFTCAT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1500 PENCE - UBS RAISES CARD FACTORY PRICE TARGET TO 86 (65) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6550 (6100) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2750 (2650) PENCE - 'BUY'



