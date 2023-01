Der Autohersteller Ford installiert an seinem Standort Valencia eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 2,8 Megawatt. Bis 2024 soll eine Erweiterung auf insgesamt 10 Megawatt erfolgen. Die neue Photovoltaik-Anlage von Ford am spanischen Standort Valencia soll jährlich bis zu 4.641 Megawattstunden Strom erzeugen. Bis 2035 will Ford gemäß einer Selbstverpflichtung CO2-Neutralität in allen seinen europäischen Werken erreichen, einschließlich der Lieferkette. Schon ab 2030 soll das Pkw-Angebot ...

