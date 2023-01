Strom und Wärme aus einem Modul. Sogenannte PVT-Module machen das möglich. Mit Photovoltaik und Solarthermie schaffen solche Module eine verhältnismäßig große Energieausbeute. Nach Abschluss einer weiteren Finanzierungsrunde kann der Hersteller Triple Solar jetzt weiter wachsen.Triple Solar, ein Unternehmen, das ein photovoltaisch-thermisches-Modul (PVT-Modul), also Photovoltaikmodul und Solarthermie-Kollektor in einem Gerät, entwickelt hat, sammelt in einer weiteren Finanzierungsrunde 10 Millionen Euro Wachstumskapital ein. In den Niederlanden war der Hersteller bisher erfolgreich mit diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...