Das Solarkraftwerk am Tauernwindpark in der Steiermark soll zur größten Photovoltaik-Anlage im hochalpinen Raum ausgebaut werden. Den Zuschlag hat Goldbeck Solar erhalten. Goldbeck Solar hat den Zuschlag für die Errichtung der größten PV-Projekte der Firmengeschichte von ImWind, einem der größten Erzeuger von erneuerbaren Energien in Österreich, erhalten. Das Unternehmen wird als Generalunternehmer für den schlüsselfertigen Bau der Solarparks Nickelsdorf im nordöstlichen Burgenland und Tauernwind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...