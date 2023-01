Laut des jüngsten Berichts von der Verstärkten Überwachung von Zitrusimporten durch die EU sind die Gesamtimporte von Zitrusfrüchten in die EU in der ersten Hälfte des Jahres 2022 im Vergleich zu dem Vorjahr zurückgegangen. Die am häufigsten in den EU-Markt importierten Zitrusfrüchte waren Mandarinen mit einem Anteil von 41 % an den Gesamtimporten....

