Nach der sehr absatzschwachen Vorwoche zieht die Nachfrage in Mecklenburg-Vorpommern nach abgepackter Speiseware diese Woche spürbar an. Werbeaktionen, welche im Lebensmitteleinzelhandel teils raffiniert mit Obst oder anderem Gemüse wie Tomaten und Zwiebeln gekoppelt werden, kurbeln den Absatz an. Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 02. KW 2023 " des Landesamts...

Den vollständigen Artikel lesen ...