Japans Handelsminister Yasutoshi Nishimura sagte am Mittwoch, es sei "nicht realistisch, sich vollständig von China abzukoppeln, aber wir müssen die Risiken aus Sicht der wirtschaftlichen Sicherheit beherrschen". Weitere Kommentare Möchte die japanischen Unternehmen auffordern, die Löhne in diesem Jahr um 5% 'plus etwas mehr' anzuheben. Ich hoffe, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...