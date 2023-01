Das EUR/CHF-Paar wird aktuell zu 0,9882 gehandelt und damit deutlich höher als am Morgen mit 0,9951. Am Dienstagmorgen stand der Euro gar noch über der Parität.Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch zugelegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0826 Dollar und damit gut einen halben Cent mehr als am Morgen. Derweil hat der Franken sowohl zum Euro als auch zum Dollar klar zugelegt. Das EUR/CHF-Paar wird aktuell zu 0,9882 gehandelt und damit deutlich höher als am Morgen mit 0,9951. Am Dienstagmorgen stand der Euro gar noch über der Parität.

