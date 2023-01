Investor Relations für börsennotierte Mittelständler befinden sich derzeit im Wandel. In der Unternehmens-Berichterstattung lösen Online-Investorenkonferenzen und Social Media zunehmend die klassischen Kommunikationskanäle, wie zum Beispiel gedruckte Geschäftsberichte, ab. Vor allem das Nachhaltigkeits-Reporting erfordert ein generelles Umdenken in den IR-Abteilungen. Denn insbesondere junge Anleger erwarten umfassende Transparenz.Von Thomas Kaufmann Investor Relations sind gerade für mittelständische Unternehmen ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskommunikation. Die Pflege ihrer Investoren-Beziehungen ist für KMU von enormer Bedeutung, um ihre Kapitalmarktstrategie erfolgreich umzusetzen. Vor allem, weil es für die IR-Abteilungen börsennotierter Unternehmen eine Herausforderung ist, in den Blick von Investoren zu gelangen und auch darin zu bleiben. Die Investment-Möglichkeiten am Kapitalmarkt sind einfach zu vielfältig.Entsprechend planen aktuell 95 Prozent der börsennotierten Mittelständler in Deutschland, ihre IR-Budgets ...

