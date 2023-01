In den neu entwickelten G/NMCA-Zellen konnte Leclanché den Kobaltanteil der Elektroden auf 5 Prozent senken. Zudem basiert die Herstellung erstmals auf einem umweltfreundlichen wasserbasierten Binder-Verfahren. Dem Speicherhersteller Leclanché SA ist es gelungen in einem umweltschonenden wasserbasierten Verfahren den Kobalt-Anteil in NMCA-Elektroden von bisher 20 auf 5 Prozent senken. NCMA steht für Nickel-Mangan-Kobalt-Aluminiumoxid. Dabei verzichtet Leclanché gänzlich auf den Einsatz der ansonsten ...

