Die Einzelhandelsumsätze in den USA sind im Dezember um 0,8% stärker als erwartet zurückgegangen - Der US Dollar Index wird nach den Daten weiterhin stark in der Nähe eines Mehrmonatstiefs angeboten - Die Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten sind im Dezember auf Monatsbasis um 1,1% gesunken. Dies folgt auf einen Rückgang von 0,6% im November ...

