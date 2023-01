Der Rally an Europas wichtigsten Aktienmärkten geht zunehmend die Luft aus. Der EuroStoxx50 ging praktisch unverändert mit 4174,34 Punkten aus dem Handel.Paris / London - Der Rally an Europas wichtigsten Aktienmärkten geht zunehmend die Luft aus. Der EuroStoxx50 ging praktisch unverändert mit 4174,34 Punkten aus dem Handel. Der französischen Cac 40 stieg um 0,09 Prozent auf 7083,39 Punkte. Der britische FTSE 100 verlor 0,26 Prozent auf 7830,70 Zähler. Gemischte Signale gab es von der Preisentwicklung. Die hohe Inflation in der Eurozone schwächte...

