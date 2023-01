Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag im frühen Geschäft nach. Negative Vorgaben von der Wall Street lösten Gewinnmitnahmen aus, heisst es am Markt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag im frühen Geschäft nach. Negative Vorgaben von der Wall Street lösten Gewinnmitnahmen aus, heisst es am Markt. Am Vortag hatten in den USA schwache Wirtschaftszahlen und wieder stärker aufkeimende Zinssorgen für Verluste auf breiter Front gesorgt. Trotz schwächerer Konjunkturzahlen betonten einige Mitglieder der US-Notenbank Fed nämlich die...

