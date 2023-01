PT1 Early-Stage Fund II ist somit ab sofort operativ und investiert in innovative Unternehmer und Unternehmerinnen aus ganz Europa.Berlin - Die unabhängige Venture-Capital-Plattform für transformative Immobilientechnologien PT1 - PropTech1 Ventures hat das erste Closing seines Fonds II vollzogen, welcher eine Zielgröße von €100 Millionen avisiert. Im First Closing wurden davon bereits €44 Millionen erreicht, was mehr als dreimal so hoch ist wie das First Closing des ersten Fonds. Neben den bereits verkündeten Launch Partnern...

Den vollständigen Artikel lesen ...