- BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 945 (970) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 755 (748) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1153 (1145) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 693 (589) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS CRANEWARE PRICE TARGET TO 2300 (2600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 195 (280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ILIKA PRICE TARGET TO 125 (130) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS YAMANA GOLD TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 500 (660) PENCE - BERENBERG RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 141 (123) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1150 (1000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 7400 (7050) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 940 (935) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5190 (4800) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 265 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 176 (200) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 6400 (6700) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RELX TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 2863 (2869) PENCE - GOLDMAN CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 628 (715) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 50 (51) EUR - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2815 (2770) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1100 (1070) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INFORMA TO 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - PRICE TARGET 907 (789) PENCE - GOLDMAN RAISES ITV PRICE TARGET TO 82 (75) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1209 (1181) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WPP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1158 (920) PENCE - JEFFERIES CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 85 (100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4700 (4800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2007 (2008) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1280 (1410) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BP PRICE TARGET TO 540 (560) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN HAS BP UND EQUINOR ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACES SHELL ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 780 (725) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 570 (560) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2300 (2000) PENCE - 'HOLD' - ODDO BHF RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 13800 (12300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 185 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/EXANE BNP CUTS WIZZ AIR TO 'UNDERPERFORM' (NEUT) - PRICE TARGET 2000 (1800) PENCE - UBS CUTS FRESNILLO TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 850 (900) PENCE - UBS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 930 (940) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2321 (2213) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1050 (960) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1950 (1650) PENCE - 'BUY'



- GOLDMAN RAISES AUTO TRADER GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 749 (644) PENCE



