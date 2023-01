Der PV-Modul-Hersteller Solarwatt nutzte bisher acht Lagerhallen an verschiedenen Standorten im Raum Dresden. Nun hat das Unternehmen die gesamte Logistik an einen Standort in Radeberg konzentriert. Solarwatt hat in Radeberg bei Dresden ein neues Logistiklager mit einer Gesamtfläche von 13.000 Quadratmetern bezogen. Durch die neue Fläche will das Dresdner Unternehmen seine gesamten Lager- und Versandprozesse optimieren. Das soll sich durch eine verbesserte Durchlaufzeit und eine insgesamt höhere ...

