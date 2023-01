Nachdem sich in den vergangenen Tagen schon erste Bremsspuren bemerkbar gemacht hatten, haben die europäischen Börsen am Donnerstag stärker nachgegeben.Paris / London - Nachdem sich in den vergangenen Tagen schon erste Bremsspuren bemerkbar gemacht hatten, haben die europäischen Börsen am Donnerstag stärker nachgegeben. Der EuroStoxx 50 sank am späten Vormittag um 1,42 Prozent auf 4114,92 Punkte. Der französische Cac 40 verzeichnete ein Minus von 1,43 Prozent auf 6982,08 Punkte, während der britische FTSE 100 sich mit 0,82 Prozent Minus auf 7766...

Den vollständigen Artikel lesen ...