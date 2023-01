Am WEF in Davos hat Christine Lagarde am Donnerstag deutlich gemacht, dass die EZB beim Kampf gegen die Teuerung weiter "auf Kurs" bleiben müsse.Davos / Frankfurt - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat die Inflation in der Eurozone trotz des jüngsten Rückgangs und einer Reihe von Zinserhöhungen als nach wie vor «viel zu hoch» bezeichnet. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos machte Lagarde am Donnerstag deutlich, dass die Notenbank beim Kampf gegen die Teuerung weiter «auf Kurs» bleiben müsse.

