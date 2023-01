Die börsennotierte Exceet Group SCA übernimmt 100 Prozent der Anteile an der Apex Group. Damit ist Apex ist mittelbar an der Börse notiert. Die Transaktion sichert Apex rund 87 Millionen Euro an frischem Kapital, von dem rund 70 Millionen Euro zur Realisierung der Pipeline eingesetzt werden. Die Investmentholding Exceet Group SCA übernimmt 100 Prozent der Anteile der Apex Nova Holding GmbH. Mit Abschluss der Transaktion wird Apex unter dem Mantel der Exceet an der Börse notieren. Apex erhält im ...

